LILT Virtus Alessandria Pallavolo: Gian Paolo Tagliabue è il nuovo preparatore atletico

Entrerà nello staff della Prima Divisione e collaborerà anche con il gruppo S3Minivolley.

La LILT Virtus Alessandria Pallavolo arricchisce il proprio staff tecnico con l’ingresso di Gian Paolo Tagliabue, che nella stagione 2026/27 ricoprirà il ruolo di preparatore atletico della Prima Divisione.

Il presidente Riccardo Romaniello e lo staff dirigenziale della società hanno raggiunto l’accordo con Tagliabue, laureato in Scienze Motorie e insegnante nella scuola secondaria, un profilo che unisce una solida preparazione accademica a una significativa esperienza nel campo educativo e nella gestione dei giovani. Parlando del proprio modo di intendere il lavoro con i giovani, Tagliabue sottolinea: «Il lavoro con i ragazzi mi ha permesso di comprendere che dedizione e pazienza sono elementi imprescindibili, ma soprattutto che ogni giovane atleta ha i propri tempi. La soddisfazione più grande arriva quando riescono a stupirci: bisogna soltanto essere capaci di concedere loro il tempo necessario. Gli anni trascorsi come formatore sono stati fondamentali dal punto di vista delle relazioni e della comunicazione, due elementi trasversali e indispensabili in qualsiasi contesto. Un allenatore deve saper spiegare, utilizzando le tecniche corrette, il giusto linguaggio del corpo e le parole adeguate alle persone che ha davanti. Le difficoltà si affrontano insieme: all’interno di un gruppo nessuno può prescindere dagli altri».

Il suo incarico, però, non si limiterà alla Prima Divisione. Tagliabue sarà infatti coinvolto anche nel progetto dedicato ai più piccoli, collaborando con lo staff tecnico del gruppo S3 Minivolley, sia nello sviluppo delle capacità fisico-motorie e coordinative, sia come supporto nell’attività tecnica.

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