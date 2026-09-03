Ospedale di Alessandria: straordinario intervento di chirurgia polmonare sul peruviano José

Un intervento ad altissima complessità, reso possibile dall’integrazione tra competenze chirurgiche, anestesiologiche, pneumologiche, infettivologiche, cardiologiche e gastroenterologiche. È quello eseguito all’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria su José, un paziente peruviano di 55 anni con un solo polmone, affetto da echino-coccosi, patologia rara causata da un parassita che può determinare la formazione di cisti in diversi organi, tra cui fegato e polmoni.

Il caso presentava un elemento di particolare complessità: al paziente era già stato asportato il polmone destro e una voluminosa cisti in quello di a sinistra rendeva l’intervento molto delicato.

Data la presenza di un solo polmone, la procedura è stata eseguita con il supporto dell’ECMO, tecnica di circolazione extra-corporea in grado di sostenere temporaneamente la funzione respiratoria e l’ossigenazione del sangue durante le fasi più delicate dell’intervento.

Il decorso post-operatorio è stato favorevole e dopo valutazione fisiatrica, è stato indicato un percorso di riabilitazione respiratoria al Presidio Borsalino.

Il dr. Antonio Maconi

LE PAROLE – Così Antonio Maconi, direttore scientifico ff dell’IRCCS AOU AL: «La gestione di un caso così complesso rappresenta un segnale importante del percorso di crescita dell’IRCCS AOU AL. Questo intervento si inserisce in modo coerente nell’area cardio-pneumologica che caratterizza il riconoscimento dell’Istituto e contribuisce a rafforzare una specializzazione centrata sulle malattie respiratorie complesse. Senza perdere di vista la concretezza del percorso di cura, viene dimostrato quanto sia importante integrare assistenza, ricerca e competenze multidisciplinari, migliorando la qualità delle risposte offerte ai pazienti».