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Ospedale di Alessandria: straordinario intervento di chirurgia polmonare sul peruviano José

DiRaimondo Bovone

Set 3, 2026 , , , , , , ,

Un intervento ad altissima complessità, reso possibile dall’integrazione tra competenze chirurgiche, anestesiologiche, pneumologiche, infettivologiche, cardiologiche e gastroenterologiche. È quello eseguito all’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria su José, un paziente peruviano di 55 anni con un solo polmone, affetto da echino-coccosi, patologia rara causata da un parassita che può determinare la formazione di cisti in diversi organi, tra cui fegato e polmoni.
Il caso presentava un elemento di particolare complessità: al paziente era già stato asportato il polmone destro e una voluminosa cisti in quello di a sinistra rendeva l’intervento molto delicato.

Data la presenza di un solo polmone, la procedura è stata eseguita con il supporto dell’ECMO, tecnica di circolazione extra-corporea in grado di sostenere temporaneamente la funzione respiratoria e l’ossigenazione del sangue durante le fasi più delicate dell’intervento.
Il decorso post-operatorio è stato favorevole e dopo valutazione fisiatrica, è stato indicato un percorso di riabilitazione respiratoria al Presidio Borsalino.

Il dr. Antonio Maconi

LE PAROLE – Così Antonio Maconi, direttore scientifico ff dell’IRCCS AOU AL: «La gestione di un caso così complesso rappresenta un segnale importante del percorso di crescita dell’IRCCS AOU AL. Questo intervento si inserisce in modo coerente nell’area cardio-pneumologica che caratterizza il riconoscimento dell’Istituto e contribuisce a rafforzare una specializzazione centrata sulle malattie respiratorie complesse. Senza perdere di vista la concretezza del percorso di cura, viene dimostrato quanto sia importante integrare assistenza, ricerca e competenze multidisciplinari, migliorando la qualità delle risposte offerte ai pazienti».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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