Palatium Vetus: la mostra ‘Nebbie, storie, memorie’ aperta fino all’8 novembre

Una mostra grandi firme a Palatium Vetus, inaugurata lunedì 31 agosto. Un percorso espositivo ispirato al romanzo “La misteriosa fiamma della regina Loana” di Umberto Eco, nel decennale della sua morte. Un viaggio ‘analogico’, tra fotografia, libri e musica, che ha come ‘fil rouge’ i luoghi e le suggestioni del libro, il romanzo più autobiografico di Eco. A 10 anni dalla scomparsa dell’intellettuale alessandrino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria presenta il progetto ‘Nebbie, storie, memorie. Lo sguardo sul Monferrato di Fabio Menino Hofmann e le suggestioni di Umberto Eco’, a cura di Stefano Salis, giornalista del Sole 24 Ore, da un’idea di Pietro Mercogliano.

LA MOSTRA – Allestita fino all’8 novembre prossimo nella suggestiva cornice di Palatium Vetus, ha per soggetto una ampia selezione di oltre 40 fotografie di Fabio Menino Hofmann, sul tema narrativo dei luoghi del Monferrato, con nebbia, campagna e casali del territorio, esplorando e richiamando quel territorio natale da cui, per tutta la vita, Umberto Eco si sentì attratto e con cui si sentì in debito.

Insieme alle fotografie, gli echi e le memorie dello scrittore verranno sobriamente evocate dalle citazioni e da alcuni oggetti che richiamano il suo romanzo più direttamente legato alle origini alessandrine.

La mostra è dedicata a Luciano Mariano, ex-presidente della Fondazione da poco scomparso.

LE PAROLE – Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha così presentato la mostra: “Il Monferrato è, nell’universo di Umberto Eco, insieme geografia reale e territorio della memoria: il luogo delle origini e degli affetti, ma anche uno spazio continuamente trasformato dalla letteratura. Lo ritroviamo nelle storie e negli intrecci linguistici di Baudolino, tra Alessandria e il Monferrato, negli echi dell’assedio di Casale, nel suono di una tromba sulle colline e nello sguardo scettico di Casaubon, protagonista del Pendolo di Foucault. E ancora nella soffitta di Yambo, ne La misteriosa fiamma della regina Loana, tra libri, dischi, immagini e oggetti attraverso i quali il passato torna a farsi presente. In questo paesaggio la nebbia assume quasi la funzione di una soglia: confonde i contorni del reale e permette di attraversare il ricordo per entrare nella narrazione. Le fotografie di Fabio Menino Hofmann restituiscono con particolare sensibilità questa dimensione. E la scelta dell’analogico aggiunge un’ulteriore consonanza: fermare un istante sulla pellicola significa sottrarlo al tempo e renderlo nuovamente disponibile alla memoria, facendo rivivere nel presente ciò che sembrava perduto”.

La facciata di Palatium Vetus

INFO – Mostra ‘Nebbie, storie, memorie. Lo sguardo sul Monferrato di Fabio Menino Hofmann e le suggestioni di Umberto Eco – dal 31 agosto all’8 novembre, Palatium Vetus, piazza della Libertà 28 – Alessandria

ORARI – sabato e domenica 9-13 e 15-19. INGRESSO LIBERO E GRATUITO.

Per visite su prenotazione tel: 347-80.95.172 – e-mail: [email protected]

INTERVISTA – Pietro Mecogliano – Ideatore – https://www.swisstransfer.com/dl/01a05830-45a0-7265-bff8-497385c12b22

INTERVISTA – Stefano Salis – Curatore – https://www.swisstransfer.com/dl/01a0582d-4e5e-7075-b3f3-60df8e9e11f4

INTERVISTA – Fabio Menino Hofmann – Autore https://www.swisstransfer.com/dl/01a0582a-4d3c-7284-a78f-091b41f5ee24