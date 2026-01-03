Attualità Cronaca Video

Trapani: un tunisino nascondeva 8 migranti sulla barca a vela, arrestato

Di

Set 3, 2026


TRAPANI (ITALPRESS) – La scorsa notte, l’equipaggio del G.120 “Calabrese” della Sezione Operativa Navale di Porto Empedocle, ha fermato una barca a vela diretta verso le coste mazaresi, condotta da un cittadino tunisino. Nascosti sottocoperta c’erano 8 migranti, tutti privi di regolare titolo per l’ingresso nel territorio nazionale. Il tunisino è stato arrestato, mentre gli otto migranti sono stati fatti sbarcare nel porto di Mazara del Vallo per poi essere condotti al Cpr di contrada Milo, a Trapani. L’imbarcazione è stata
sottoposta a sequestro.
(ITALPRESS)

col4/azn

Di

Articoli correlati

Attualità Cultura & Eventi IN EVIDENZA

La premier Meloni: “Ricordare Dalla Chiesa significa onorare un eroe dello Stato”

Set 3, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Palermo: a 44 anni dall’eccidio mafioso, la città ricorda Dalla Chiesa, presente Piantedosi

Set 3, 2026
Attualità Cronaca Video

Roma: arrestate 2 persone che nascondevano 1 kg di cocaina nel doppiofondo dell’auto

Set 3, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cultura & Eventi IN EVIDENZA

La premier Meloni: “Ricordare Dalla Chiesa significa onorare un eroe dello Stato”

Set 3, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

LILT Virtus Alessandria Pallavolo: Gian Paolo Tagliabue è il nuovo preparatore atletico

Set 3, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Palermo: a 44 anni dall’eccidio mafioso, la città ricorda Dalla Chiesa, presente Piantedosi

Set 3, 2026
Attualità Cronaca Video

Trapani: un tunisino nascondeva 8 migranti sulla barca a vela, arrestato

Set 3, 2026