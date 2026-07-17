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Minigolf: Campionati Italiani a Novi Ligure sabato 18 e domenica 19 luglio

DiRaimondo Bovone

Lug 17, 2026 , , , ,

Il campo di minigolf del Parco Villa Aurora di Novi Ligure si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno. Il 18 e 19 luglio, la città di Novi diventerà la capitale nazionale della disciplina ospitando il secondo Campionato Nazionale 2026: i Campionati Italiani di Categoria individuali e a Squadre.
L’evento, promosso dal Dipartimento Minigolf della FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e organizzato dall’Asd MGC Novi Ligure, vedrà sfidarsi i migliori interpreti della disciplina in Italia. La competizione ha ricevuto il patrocinio del CONI e del Comune di Novi Ligure, a testimonianza del valore sportivo e sociale dell’iniziativa.

LE GARE – I titoli in palio saranno assegnati attraverso la formula della “gara a colpi”: vincerà chi, al termine dei percorsi previsti, avrà totalizzato il minor numero di colpi complessivi. 
La precisione millimetrica e la concentrazione saranno gli elementi determinanti per conquistare i titoli di: Campionessa Italiana 2026 (Categoria Elite Femminile); Campione Italiano 2026 (Categoria Elite Maschile); Campione Italiano Under 15; Squadra Elite Campione Italiana 2026 (3 giocatori/trici + riserva); Squadra Seniores Campione Italiana 2026 (3 giocatori/trici + riserva); Squadra Juniores Campione Italiana 2026 (3 giocatori/trici + riserva).
Domani, sabato 18 luglio, dalle ore 8, prima giornata di gara. Domenica 19 luglio, dalle ore 8 alle 18, gran finale seguito dalla cerimonia di premiazione.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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