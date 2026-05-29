Castelli Aperti: gli appuntamenti di domenica 31 maggio e martedì 2 giugno in provincia

Con l’arrivo del ponte tra fine maggio e la Festa della Repubblica, i castelli del Piemonte aprono le loro porte al pubblico con visite, eventi e iniziative speciali dedicate alla scoperta del patrimonio storico e culturale del territorio. Domenica 31 maggio e martedì 2 giugno numerose dimore storiche, fortezze e residenze accoglieranno visitatori e famiglie per un viaggio tra arte, storia, giardini e tradizioni, offrendo un’occasione unica per vivere il fascino senza tempo dei castelli piemontesi.

Una sala interna della Gipsoteca di Bistagno

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ACQUI TERME – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: 31 maggio e 2 giugno aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.

ACQUI TERME – Villa Ottolenghi Wedekind: 31 maggio visite guidate su prenotazione alle ore 14.30 (orario soggetto a riconferma) Tel. 335 6312093. Ingresso: Intero 15€.

ALFIANO NATTA – Tenuta Castello di Razzano: 31 maggio e 2 giugno aperto con orario 15–17. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€.

ALLUVIONI PIOVERA – Castello di Piovera: 31 maggio aperto al mattino con orario 10-13.30. Visite guidate su prenotazione al 346-234114; Intero 13€.

BISTAGNO – Gipsoteca Giulio Monteverde: 31 maggio e 2 giugno orario 10-13 e 14-18. Ingresso: Intero 5€.

CASSINE – Museo d’Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino: 31 maggio e 2 giugno aperto con orario 16-19. Ingresso: Intero 4€. Info 0144-715151.

POZZOLO FORMIGARO – Castello di Pozzolo Formigaro: 31 maggio orario dalle 15 alle 18.30 visite con audioguida o guidate ad ingresso gratuito.

RIVALTA BORMIDA – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana: 31 maggio e 2 giugno visite guidate solo su prenotazione con orario 10-19. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345-8566039. Ingresso: intero 10€.

ROCCA GRIMALDA – Castello di Rocca Grimalda: 2 giugno visite guidate alle ore 15 e 16.30. Ingresso: Intero 15€ (inclusa degustazione vini) Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-rocca-grimalda.html

ROSIGNANO MONFERRATO – Borgo: 31 maggio e 2 giugno visite a offerta libera alle 10-11.30 e 15-16.30. Consigliata la prenotazione al 377-1693394 (Infopoint)

TRISOBBIO – Castello di Trisobbio (salita alla Torre): 31 maggio e 2 giugno dalle ore 17.30 alle 19 con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.trisobbio.eu/torre_castello/ Info. Tel. 345-6044090. Ingresso: Intero 2€.

Uno scorcio del borgo di Rosignano Monferrato