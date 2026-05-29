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Castelli Aperti: gli appuntamenti di domenica 31 maggio e martedì 2 giugno in provincia

DiRaimondo Bovone

Mag 29, 2026 , , , , ,
Il Castello dei Paleologi ad Acqui Terme

Con l’arrivo del ponte tra fine maggio e la Festa della Repubblica, i castelli del Piemonte aprono le loro porte al pubblico con visite, eventi e iniziative speciali dedicate alla scoperta del patrimonio storico e culturale del territorio. Domenica 31 maggio e martedì 2 giugno numerose dimore storiche, fortezze e residenze accoglieranno visitatori e famiglie per un viaggio tra arte, storia, giardini e tradizioni, offrendo un’occasione unica per vivere il fascino senza tempo dei castelli piemontesi.

Una sala interna della Gipsoteca di Bistagno

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ACQUI TERME – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: 31 maggio e 2 giugno aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.
ACQUI TERME – Villa Ottolenghi Wedekind: 31 maggio visite guidate su prenotazione alle ore 14.30 (orario soggetto a riconferma) Tel. 335 6312093. Ingresso: Intero 15€.
ALFIANO NATTA – Tenuta Castello di Razzano: 31 maggio e 2 giugno aperto con orario 15–17. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€.
ALLUVIONI PIOVERA – Castello di Piovera: 31 maggio aperto al mattino con orario 10-13.30. Visite guidate su prenotazione al 346-234114; Intero 13€.
BISTAGNO – Gipsoteca Giulio Monteverde: 31 maggio e 2 giugno orario 10-13 e 14-18. Ingresso: Intero 5€.
CASSINE – Museo d’Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino: 31 maggio e 2 giugno aperto con orario 16-19. Ingresso: Intero 4€. Info 0144-715151.
POZZOLO FORMIGARO – Castello di Pozzolo Formigaro: 31 maggio orario dalle 15 alle 18.30 visite con audioguida o guidate ad ingresso gratuito.
RIVALTA BORMIDA – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana: 31 maggio e 2 giugno visite guidate solo su prenotazione con orario 10-19. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345-8566039.  Ingresso: intero 10€.
ROCCA GRIMALDA – Castello di Rocca Grimalda: 2 giugno visite guidate alle ore 15 e 16.30. Ingresso: Intero 15€ (inclusa degustazione vini) Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-rocca-grimalda.html
ROSIGNANO MONFERRATO – Borgo: 31 maggio e 2 giugno visite a offerta libera alle 10-11.30 e 15-16.30. Consigliata la prenotazione al 377-1693394 (Infopoint)
TRISOBBIO – Castello di Trisobbio (salita alla Torre): 31 maggio e 2 giugno dalle ore 17.30 alle 19 con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.trisobbio.eu/torre_castello/  Info. Tel. 345-6044090. Ingresso: Intero 2€.

Uno scorcio del borgo di Rosignano Monferrato

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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