L’Alessandria Volley femminile giocherà in B1, dopo la forzata rinuncia alla serie A3

Dopo l’assegnazione del campionato nazionale di Serie B1, Alessandria Volley Academy si è immediatamente attivata per completare il roster della prima squadra che affronterà la stagione 2026/2027. La squadra sarà composta da un gruppo estremamente giovane, con atlete di età compresa tra i 17 e i 23 anni, provenienti sia dal settore giovanile di Alessandria Volley sia da importanti esperienze maturate nei campionati di Serie B1, Serie B2 e Serie A2.

La rosa completa sarà presentata a giorni, ma al momento sono ufficiali le conferme di 2 protagoniste della scorsa stagione: l’attaccante Irene Bovolo e la centrale Michela Gennari, che fin da subito hanno sposato con entusiasmo il progetto della nuova dirigenza.

Michela Gennari, punto di forza

LE PAROLE – Grande soddisfazione per il tecnico Ivan Turcich, che guiderà la formazione in B1: “Accetto questa sfida con una carica che non riesco a descrivere a parole. È un onore immenso e un’opportunità che ho atteso e contribuito a costruire nel tempo. Non credo nei talenti lasciati a sé stessi, credo nelle atlete che entrano in palestra col desiderio di comprendere il perché di ogni movimento e di ogni scelta tattica. Cerco intensità in ogni singolo tocco. La palestra deve essere un laboratorio nel quale qualità tecnica e disciplina mentale si incontrano quotidianamente. Ho selezionato personalmente ogni atleta di questo roster, seguendo un criterio preciso: tutte grandi lavoratrici, ragazze con una forte fame agonistica e con qualcosa di importante da dimostrare. Non cercavo semplicemente dei nomi, ma persone che vedessero in questa Serie B1 il trampolino ideale per esprimere tutto il proprio potenziale. Stiamo costruendo un’identità, non soltanto una squadra chiamata a partecipare a un campionato nazionale. Ringrazio la società e la dirigenza per la fiducia. Siamo pronti”.