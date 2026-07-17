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Meloni: “Con Ddl Sicurezza stop a risarcimenti per chi commette un reato”

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Lug 17, 2026 , , , , ,

ROMA (ITALPRESS) – “Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l’ultimo DDL Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato, non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su X. “Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali”.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

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