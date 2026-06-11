Go-kart: Sammartano non si accontenta, a Lonato corre per migliorare il 10° posto

Ritorna in gara Lorenzo Sammartano nella categoria Senior del Rotax Max Challenge (team Mkc Motorsport): su uno dei circuiti che hanno fatto la storia del kartismo, quello di Lonato, il giovane pilota alessandrino parte con un obiettivo: guadagnare qualche posizione in classifica rispetto all’attuale 10^ piazza. Ma non sarà certo una passeggiata, perché nel prossimo weekend la categoria Senior sarà più che agguerrita: saranno infatti 48 i piloti che si daranno battaglia nel bresciano, con esiti più che incerti.

LE PAROLE – Spiega Sammartano, che ha già raggiunto il campo di gara: “Tanti avversari e gara in notturna, ecco perché è molto difficile fare un pronostico. Vediamo gli esiti dei primi turni di prove, sono comunque fiducioso di muovere in meglio la classifica”.

IL CIRCUITO – “South Garda Karting” è stato costruito nel 1988: con una lunghezza di 1.200 metri, una larghezza media di 10 metri e tribune che possono ospitare fino a 2.000 persone, è uno dei più importanti kartodromi a livello internazionale, omologato Cik-Fia.

LA GARA – Oggi i primi turni di prove libere (8,30 – 17), domani di nuovo (8-17), sabato ancora 3 sessioni di prove libere, poi quelle ufficiali e all’imbrunire le gare.

GLI APPUNTAMENTI – Dopo la prova di Lonato il calendario prevede: 5 luglio – Viterbo; 30 agosto – Castelletto; 20 settembre – Ala di Trento; 11 ottobre – Franciacorta; 29 novembre –“Grand Final” Portimao.

Lorenzo Sammartano (Foto: Elia Carlino)