Attualità Alessandrina Motori Sport

Go-kart: Sammartano non si accontenta, a Lonato corre per migliorare il 10° posto

DiRaimondo Bovone

Giu 11, 2026 , , , , , , ,
Foto Elia Carlino

Ritorna in gara Lorenzo Sammartano nella categoria Senior del Rotax Max Challenge (team Mkc Motorsport): su uno dei circuiti che hanno fatto la storia del kartismo, quello di Lonato, il giovane pilota alessandrino parte con un obiettivo: guadagnare qualche posizione in classifica rispetto all’attuale 10^ piazza. Ma non sarà certo una passeggiata, perché nel prossimo weekend la categoria Senior sarà più che agguerrita: saranno infatti 48 i piloti che si daranno battaglia nel bresciano, con esiti più che incerti.

LE PAROLE – Spiega Sammartano, che ha già raggiunto il campo di gara: “Tanti avversari e gara in notturna, ecco perché è molto difficile fare un pronostico. Vediamo gli esiti dei primi turni di prove, sono comunque fiducioso di muovere in meglio la classifica”.

IL CIRCUITO – “South Garda Karting” è stato costruito nel 1988: con una lunghezza di 1.200 metri, una larghezza media di 10 metri e tribune che possono ospitare fino a 2.000 persone, è uno dei più importanti kartodromi a livello internazionale, omologato Cik-Fia.
LA GARA – Oggi i primi turni di prove libere (8,30 – 17), domani di nuovo (8-17), sabato ancora 3 sessioni di prove libere, poi quelle ufficiali e all’imbrunire le gare.
GLI APPUNTAMENTI – Dopo la prova di Lonato il calendario prevede: 5 luglio – Viterbo; 30 agosto – Castelletto; 20 settembre – Ala di Trento; 11 ottobre – Franciacorta; 29 novembre –“Grand Final” Portimao.

Lorenzo Sammartano (Foto: Elia Carlino)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi IN EVIDENZA

Dal Lions Club Boscomarengo Santa Croce un ‘mappamondo tattile’ in dono alla Biblioteca

Giu 10, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale Infantile di Alessandria: 7.7 milioni di euro per il nuovo blocco operatorio

Giu 10, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

La palestra dell’Unità Spinale del ‘Borsalino’ rinnovata grazie al Lions Club Alessandria Marengo

Giu 10, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Motori Sport

Go-kart: Sammartano non si accontenta, a Lonato corre per migliorare il 10° posto

Giu 11, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Infantino alla vigilia dei Mondiali “Non c’è una favorita, felice per l’Iran”

Giu 10, 2026
TOP NEWS

Cina-Italia, un intervento mostra i frutti della cooperazione sanitaria

Giu 10, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 11 giugno: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Giu 10, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x