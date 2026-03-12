Attualità Alessandrina Motori Sport

Go-kart: alti e bassi per Lorenzo Sammartano a Cremona, fra buoni tempi e disavventure

DiRaimondo Bovone

Foto: Elia Carlino

Lorenzo Sammartano ha gareggiato nel 1° appuntamento del tricolore 2026 del Rotax Max Challenge sul circuito di Cremona, dove erano iscritti ben 101 piloti nella categoria Senior: la normale pattuglia di driver italiani era “rinforzata” da una numerosa presenza straniera che ha usato la prima gara dell’anno come allenamento per la rassegna continentale.
Per il pilota alessandrino del team Mkc Motorsport il weekend è stato caratterizzato da importanti riscontri cronometrici durante tutti i turni di qualifica e le manche, mentre l’esito della finale poteva essere decisamente più confortante.

Foto: Elia Carlino

IN PISTA – Nella batteria di qualifica Sammartano, su 33 conduttori impegnati, ha staccato il 6° crono assoluto (49”447) e, nell’incrocio dei tempi dei vari turni, ha conquistato l’11^ piazza assoluta. La prima manche ha visto Lorenzo piuttosto arrembate, recuperando 6 posizioni in pista ma, a 4 giri dal termine, quando era 5° assoluto, è stato urtato da un avversario e ha chiuso 15°.
Più lineare la 2^ manche, con il pilota alessandrino 6° sotto la bandiera a scacchi, posizione che avrebbe potuto fare sua anche nella 3^ e ultima manche: però quando Lorenzo si trovava in traiettoria interna per affrontare la “chiocciola”, un avversario lo ha chiuso provocando un testacoda, e un altro concorrente arrivato nel frattempo lo ha centrato in pieno.
In finale Sammartano, partito col 25° tempo e con un problema alla barra del telaio, ha guadagnato 4 posizioni arrivando 21° pur girando con tempi vicini a quelli dei migliori.

Prossimo appuntamento il 12 aprile sul circuito di Jesolo.

Foto: Elia Carlino

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

