Faceva la finta dottoressa social, a Catania scoperto centro estetico abusivo

Mar 12, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – I Carabinieri del NAS di Catania hanno denunciato una donna di 40 anni per esercizio abusivo della professione sanitaria e somministrazione di medicinali non autorizzati. La donna, pur non essendo medico, pubblicizzava sui social network trattamenti di medicina estetica, vantando un seguito di oltre 10.000 follower. L’attività investigativa è partita dal monitoraggio dei profili della sospettata, dove venivano sponsorizzati interventi con botox e filler. Grazie all’analisi dei post e a servizi di osservazione sul territorio, i militari hanno individuato la base operativa: una civile abitazione nel capoluogo etneo, priva di qualsiasi autorizzazione sanitaria.

(Fonte video: Carabinieri)

