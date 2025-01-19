Sport

Tennis: Italia in finale di BJK Cup, Ucraina battuta 2-1

Set 19, 2025

SHENZHEN (CINA) (ITALPRESS) – L’Italtennis femminile si qualifica per la finale dell’edizione 2025 della Billie Jean King Cup. Sul cemento cinese di Shenzhen, le azzurre dalla ct Tathiana Garbin hanno superato l’Ucraina per 2-1 nella prima semifinale delle Finals. Il punto decisivo è arrivato dal doppio grazie alle olimpioniche in carica Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno liquidato per 6-2 6-3 la formazione composta da Marta Kostyuk e Lyudmyla Kichenok. Il match era in perfetta parità dopo i primi due singolari: Elisabetta Cocciaretto si era arresa per 6-2 6-3 a Marta Kostyuk, Jasmine Paolini si era invece imposta in rimonta per 3-6 6-4 6-4 su Elina Svitolina, che non aveva mai sconfitto in carriera. Le azzurre, campionesse uscenti, sfideranno domenica alle 11 la vincente della seconda semifinale che vedrà domani in campo Stati Uniti e Gran Bretagna.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

