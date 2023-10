L’Alessandria targata Molinaro-Corda verso l’esordio in casa dell’Albinoleffe. Il verbo è ‘fare punti’

In campo domani alle 20.45 ad ‘Albinoleffe Stadium’ di Zanica.

Sarà la prima volta dei grigi nel nuovissimo impianto di Zanica, inaugurato 6 mesi dopo quella vittoria 2-1 a Gorgonzola (contro l’Albinoleffe, ndr) che lanciò l’Alessandria verso la finale playoff e la promozione. E sarà anche la prima partita del ‘nuovo corso’ dell’Alessandria targata Andrea Molinaro, neo-patron (quasi ufficiale) già intervenuto con 150.000 € per onorare le scadenze federali del 16 ottobre.

Ma soprattutto scenderà in campo la prima Alessandria ‘firmata’ Ninni Corda, l’uomo forte voluto dalla nuova società per ripartire, puntando la salvezza. Stop alle parole. Si gioca.

Squadre

ALBINOLEFFE – È al 16° posto con 8 punti (2 vinte, 2 pari, 4 perse, gol 8-10). Arriva dal successo (1-0) sulla Virtus Verona. L’allenatore Giovanni Lopez (56) ha una rosa di 28 giocatori e gioca con il 3-5-2.

ALESSANDRIA – Ultima da sola con 1 punto (0 vinte, 1 pari, 6 sconfitte, gol 2-12). Viene dalla sconfitta di Mantova (2-0) e da una settimana di stop forzato per le nazionali. Il tecnico Marco Banchini (42) punta sul 3-4-1-2 e sui nuovi elementi appena tesserati.

Precedenti

Sono 24, tutti in C, di cui 10 contro il Leffe (prima della fusione ’98). Domina il pari, uscito 12 volte, più 7 vittorie piemontesi e 5 lombarde, gol 31-30 per i blu-celesti. Nelle ultime 3 gare giocate in Lombardia, 2 vittorie Albino (4-1, 2-0) e una mandrogna (2-1) nell’andata dei playoff che portarono i grigi in B a giugno ’21. (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Alfredo Iannello (ME)

Assistenti: Tommaso Mambelli (FC) – Mirko Bartoluccio (VV)

4° ufficiale: Francesco Ennio Gallo (BO)

Precedenti dell’arbitro

Solo 1: ALB-Arzignano 0-3. Il sig. Iannello, al 2° anno in serie C, non ha mai arbitrato l’Alessandria.