La FIMP, federazione italiana medici pediatri, con circa 5000 professionisti che seguono 4.5 milioni di bambini, ha lanciato l’allarme ‘cibo sintetico’. La sua adesione alla petizione di Coldiretti e Filiera Italia, firmata nella sede romana di Coldiretti, vuole evitare la diffusione dei cibi prodotti in laboratorio.

Gli italiani , interrogati da Coldiretti/Ixè sui motivi principali per cui bocciare il cibo di laboratorio, non si fidano delle cose non naturali (68%), hanno dubbi per la sicurezza della salute (60%), temono il sapore troppo diverso del cibo artificiale (42%) e l’ impatto sulla natura (18%).

Gli investimenti per il cibo sintetico stanno crescendo, sostenuti dal settore hi-tech e della nuova finanza mondiale, quella arricchita facilmente e velocemente: Bill Gates (Microsoft), Eric Schmidt (Google), Peter Thiel (PayPal), Marc Andreessen (Netscape), Jerry Yang (Yahoo!), Vinod Khosla (Sun Microsystems).