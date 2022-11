Cambio di equipaggio in corsa, ma l’Alessandria Sailing Team difende il secondo posto in classifica generale

Due giorni di regata piuttosto difficili per l’Alessandria Sailing Team in gara al Campionato Invernale del Ponente Ligure a Varazze, sia per il meteo che per il fatto che l’equipaggio è stato variato per cause di diversa natura, durante il fine settimana di regata. Nonostante gli inconvenienti il team è riuscito a terminare le regate con due buoni piazzamenti entrambi al quinto posto in classifica ORC Overall che fanno mantenere il secondo posto in classifica generale (il Campionato avrà termine nel mese di febbraio).

Racconta il presidente Paolo Ricaldone: «Abbiamo imbarcato 4 elementi nuovi in equipaggio che, nonostante si siano dimostrati validi velisti, non avevamo mai regatato con noi e non avevano esperienza sul tipo di barca che è Spirit of Nerina Rolandi Auto. Un equipaggio si amalgama con diverse ore di allenamenti e regate insieme, che non è stato possibile realizzare per lo scorso fine settimana. Però è stata un’ottima prestazione e possiamo dire di avere conosciuto nuovi atleti che ci potranno senz’altro aiutare nel prosieguo della lunga stagione appena iniziata».

Sabato scorso il vento è stato piuttosto intenso, intorno ai 20 nodi, con raffiche fino a 27 mettendo a dura prova soprattutto la tenuta fisica dell’equipaggio, mentre domenica il vento alla partenza della regata era circa 15 nodi ed è sceso repentinamente fino a 6/7 nodi, con la caratteristica di essere molto variabile in direzione, il che ha comportato molte difficoltà per i tattici che hanno dovuto scegliere in quale parte del campo di regata posizionarsi con le imbarcazioni.

Spirit of Nerina Rolandi Auto sarà di nuovo in acqua a Varazze sabato 3 e domenica 4 dicembre per l’ultimo weekend di gara prima della sosta natalizia.

