Una nuova casa AIL per pazienti ematologici arredata grazie alla Fondazione CRAL

Sale a 3 il numero delle “case AIL” che la sezione di Alessandria-Asti dell’Associazione Italiana contro leucemie-linfomi e mieloma mette gratuitamente a disposizione di pazienti trapiantati o sottoposti a terapie cellulari, in cura presso la Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

La nuova unità immobiliare è stata affittata dall’Associazione e arredata grazie al contributo erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che ha collaborato con generosità alla realizzazione del progetto.

L’appartamento

È completamente ristrutturato, sito nei pressi dell’ospedale, composto da una sala da pranzo e salotto, un locale cucina, una camera da letto, che potrà essere utilizzato fin dai prossimi giorni.

Le Case AIL rappresentano un passaggio importante nel percorso dell’Associazione verso un obiettivo fondamentale: dotare ciascun Centro di cura di una propria residenza.

Le parole

Così il presidente AIL Giovanni Zingarini: “Siamo grati alla Fondazione per la sensibilità dimostrata. Ci ha ospitati per l’asta benefica, volta all’acquisto di una autovettura elettrica per il trasporto dei pazienti, e ci ha assicurato i fondi necessari per gli arredi della terza “casa AIL”, diventata indispensabile”.

Il presidente dell’Ente, Luciano Mariano, ha precisato: “La Fondazione ha sempre rivolto grande attenzione ai progetti tesi a migliorare le condizioni di vita delle persone più fragili e l’attività svolta dalla sezione AIL di Alessandria-Asti è particolarmente meritoria”.