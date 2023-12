Domani a Fubine, al ‘Teatro dei Batù’, il monologo comico di Brusasco “Colombo ha sbagliato strada”

Appuntamento alle 16 a Fubine presso il ‘Teatro dei Batù’ (via Pietro Longo)

Michele Balestrero, navigatore di Fubine Monferrato, racconta il viaggio di cui è stato tra i protagonisti: quello alla volta delle Indie col suo conterraneo Cristoforo Colombo (una teoria non sufficientemente smentita lo vuole originario di Cuccaro…).

Ma com’è andata quella spedizione del 1492, che molti liquidano come “la scoperta dell’America” e altri identificano come una brutale conquista a danno dei nativi?

Balestrero lo spiega in modo ironico e scanzonato, mescolando verità e finzione, certezze e fantasiose ipotesi, scomodando il banchiere al quale Colombo si rivolse per un mutuo, immaginando i dialoghi con la regina Isabella di Castiglia, descrivendo il colloquio di lavoro finalizzato all’ingaggio come marinaio e lamentandosi per le eccessive raccomandazione di sua madre (“metti la canottiera che di notte, sulla caravella, fa un po’ freddino”). Un viaggio straordinario, epico, sorprendente. Che non è andato come Colombo avrebbe voluto. Ma molto meglio…

La produzione è supportata dal Circolo culturale I Marchesi del Monferrato, non nuovo alla promozione storica attraverso il teatro.

In scena Massimo Brusasco, giornalista, scrittore e autore di testi per il teatro e il cabaret, attore per diletto, in particolare con la Compagnia Teatrale Fubinese di Fubine Monferrato (AL). Collabora con emittenti radiofoniche, ha avuto esperienze televisive. Dal 2002 conduce il talk show ‘Il salotto del mandrogno’. Il suo ultimo romanzo, edito da Puntoacapo, si intitola ‘Secondo me finisce bene‘.

