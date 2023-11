Prenderà il via domani, martedì 7 novembre , il progetto di Terapia del movimento promosso dall’ADAL, l’Associazione Diabetici Alessandria, presieduta da Ezio Labaguer. L’iniziativa è realizzata con il reparto di Diabetologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, diretta da Marco Gallo, e la collaborazione del CISSACA (Consorzio Servizi Sociali Alessandria), CARD (Creativity Art Relationship Development) e VR – Accademia di danza Vietata Riproduzione Asd di Valenza.

Che cos’è

Un corso di danza-terapia dedicato a chi vuole cimentarsi in un’attività fisica moderata, ma divertente e soprattutto mirata a migliorare lo stile di vita di chi è affetto da diabete e obesità, favorendo anche l’invecchiamento in salute delle persone over 60.

Le lezioni , della durata di un’ora, si svolgeranno ad Alessandria in via Cesare Battisti 46, sede del Centro Vita Indipendente del CISSACA, grazie alla collaborazione del Maestro Maurizio Guasco , direttore artistico della VR e istruttore di danza terapia riconosciuto dal Coni.

Info

Per iscriversi telefonare ai numeri 342-1957894 o 334-3939126 oppure inviare una

e-mail all’indirizzo: [email protected]