Complesso Monumentale di San Francesco (ex ospedale militare): visite guidate l’11 novembre

Sabato 11 novembre sarà possibile visitare l’ex complesso conventuale San Francesco (ex ospedale militare) e apprezzare il lavoro di recupero che si sta effettuando per la valorizzazione della “fabbrica” trecentesca.

Le visite saranno effettuate in occasione della Giornata di valorizzazione del Patrimonio Culturale a cura del personale della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Alessandria Asti e Cuneo, in collaborazione con l’impresa esecutrice e i professionisti coinvolti nella progettazione delle opere di restauro e di allestimento incaricati dalla Città di Alessandria.

I lavori, finanziati dalla Città di Alessandria e in parte dal Ministero della Cultura, hanno lo scopo di rilanciare il complesso monumentale che diventerà la nuova sede del polo museale, capace di ospitare nel cuore della Città il patrimonio storico-artistico e archeologico del territorio alessandrino.

Le visite

Avverranno alle 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, massimo di 2 gruppi da 20 persone complessive per ogni fascia oraria.

Si potrà accedere solo su prenotazione scrivendo al seguente indirizzo: [email protected].