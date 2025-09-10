Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Studio e lavoro: a Valenza, venerdì 12 settembre, porte aperte al GEM col 3° ‘Open day’

DiRaimondo Bovone

Venerdì 12 settembre dalle ore 15, nella sede di via Carducci 4 a Valenza, appuntamento con il 3° ‘Open day’ del GEM. I potenziali studenti del prossimo biennio 2025\27 saranno accolti dallo staff della scuola e potranno visitare le aule, di cui una informatica con stampanti 3D per cere e resine, il laboratorio di taglio delle pietre preziose, per poi trasferirsi in viale Dante nei laboratori di oreficeria, incassatura e gemmologia, realizzati lo scorso anno grazie ai Fondi PNRR e dotati di strumentazione all’avanguardia.

Durante la visita si potranno avere tutte le delucidazioni necessarie sui programmi del corso post diploma che prevede il 1° anno comune a tutti gli studenti e il 2° anno con le curvature di Oreficeria e di Gemmologia. Indirizzo, quest’ultimo, che consente agli allievi promossi di conseguire anche un attestato rilasciato dal principale istituto italiano di classificazione e di valutazione delle gemme.

La segreteria di Valenza è sempre a disposizione per fornire informazioni in merito ai corsi al numero 0131-1828610 e all’indirizzo mail [email protected] . È inoltre possibile visitare il sito www.itsgem.it
Il nuovo biennio inizierà invece verso al fine di ottobre.
Il prossimo Open day è previsto per sabato 4 ottobre alle 10,30.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

