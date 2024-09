PFAS: a Spinetta Marengo giovedì 12 settembre l’incontro con l’assessore regionale Riboldi

È in programma per giovedì 12 settembre, a Spinetta Marengo, l’incontro tra Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte, associazioni, cittadini e giornalisti alessandrini per presentare i dati e confrontarsi sulle azioni messe in campo per il monitoraggio sull’eventuale presenza di Pfas nell’ambiente e nella popolazione del sobborgo.

All’incontro che si terrà alle ore 11, all’Auditorium del Marengo Museum di Spinetta, presenti anche le autorità locali (Provincia di Alessandria e Comuni del territorio), ad affiancare l’assessore ci saranno ASL AL, AOU AL, UPO e Arpa Piemonte, gli enti che stanno svolgendo studi e verifiche sulle eventuali contaminazioni da Pfas.

Le parole

Spiega l’assessore Riboldi: “Come promesso, andrò sul territorio per ascoltare la voce delle persone interessate. Sarà l’occasione per fare il punto, da un lato, su tutti i monitoraggi attivati in questi anni, come quello che Arpa ha inviato proprio in questi giorni sulla presenza di Pfas nell’aria, e dall’altro presentare i risultati della prima fase dei test sulla popolazione, illustrando le novità dell’autorizzazione del Comitato etico sulla seconda fase di prelievi di sangue ai cittadini“.

Le iniziative

Con il via libera del Comitato etico, si potrà aumentare la platea di soggetti da sottoporre ai test, con l’allargamento del bio-monitoraggio a una distanza maggiore dallo stabilimento di Spinetta Marengo, ovviando alle criticità della prima fase, quando su una platea potenziale di circa 120 persone accettarono i prelievi solo 29 cittadini.

Questa nuova azione si aggiunge a vigilanza e monitoraggio che la Regione Piemonte ha avviato da tempo: “Si era partiti da un controllo dell’acqua e campionamenti di alimenti e prodotti orticoli della zona per verificare la presenza di Pfas, tradizionali e di nuova generazione, valutando gli eventuali rischi per la salute. A giugno, poi, è stata anche deliberata l’estensione del monitoraggio a tutto il territorio regionale per verificare l’eventuale presenza di Pfas, anticipando la normativa che entrerà in vigore nel 2026″.