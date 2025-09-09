Mercoledì 10 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
L’arroganza è una malattia strana: uno dei sintomi peggiori è la convinzione di essere migliore degli altri. (Dal web)
Santi del giorno
San Nicola da Tolentino (Sacerdote, protettore di oppressi, infanzia, maternità, monaci agostiniani), Santa Pulcheria (Imperatrice), San Sostene di Calcedonia (Martire), San Teodardo di Tongress (Vescovo e Martire), Sant’Agabio di Novara (Vescovo).
Accadde oggi
- 1952 primo ‘TG’ italiano. “Regata storica di Venezia; funerale del conte Sforza; campagna elettorale Usa; corrida portoghese; Formula 1 a Monza”. Con questi servizi andò in onda, alle 21 di mercoledì 10 settembre, dagli studi Rai di Milano, il primo telegiornale italiano della storia. Lo speaker fu Riccardo Paladini, la direzione di Vittorio Veltroni (padre di Walter). Quel TG sperimentale durò 15′, senza collegamenti.
- 1960 Bikila scalzo vinse la maratona. L’etiope 28enne Abebe Bikila, sergente della guardia del Negus, vinse l’Oro Olimpico a Roma a piedi nudi. A 2 km dalla fine andò in testa e tagliò per primo il traguardo, sotto l’arco di Costantino. Sconosciuto e mingherlino, stabilì il record olimpico e mondiale col tempo di 2h15’16″2. Quattro anni dopo, a Tokyo, si confermò campione olimpico. Con le scarpe.
Nati famosi
- Paolo Barile (1917-2000), Italia, giurista. Nato a Bologna, fu tra i più autorevoli studiosi di Diritto Costituzionale e visse da vicino i lavori dell’Assemblea Costituente. Allievo di Calamandrei, docente universitario a Firenze, studiò il ‘rapporto tra democrazia e mass media’. Fu Ministro dei Rapporti col Parlamento nel Governo Ciampi (’93).
- Liliana Segre (1930), Italia, politica. Sopravvissuta all’Olocausto, il 19 gennaio ’18 fu nominata senatrice a vita da Mattarella “per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale”. Sposata con Alberto Belli-Paci (1951-2007), ha 3 figli: Alberto, Federica e Luciano.
- Colin Firth (1960), Inghilterra, attore. Nato a Grayshott, è cittadino italiano avendo sposato la regista/produttrice Livia Giuggioli. Formato a teatro, ebbe ruoli da protagonista al cinema. Vinse la ‘Coppa Volpi’ a Venezia ’09 per ‘A single man’. Il trionfo arrivò l’anno dopo: Oscar per ‘Il discorso del re’. Nel sociale promuove il commercio equo e solidale e, con ‘Survival International’, lotta per i diritti dei popoli indigeni nel mondo. Tifoso dell’Arsenal, ha 3 figli: Will (’90), Luca (’01), Matteo (’03).
- Carlo Silipo (1971), Italia, ex-pallanuotista. Nato a Napoli, alto 2 metri, dall’89 al ’06 giocò con Canottieri Napoli e Posillipo vincendo 7 scudetti, 3 Eurolega, Coppa Coppe e Supercoppa. In Nazionale (482), conquistò 6 Ori tra Olimpiade, Mondiale, Coppa del Mondo, Giochi del Mediterraneo ed Europei (2). Il caso volle che diventasse Campione del Mondo (Roma ’94) proprio il giorno del suo compleanno: il ‘Settebello’ batté 10-5 la Spagna. Ora allena il Setterosa.