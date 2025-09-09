Mercoledì 10 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Colin Firth (1960), Inghilterra, attore.

è cittadino italiano avendo sposato la regista/produttrice Livia Giuggioli. Formato a teatro, ebbe ruoli da protagonista al cinema. Vinse la ‘Coppa Volpi’ a Venezia ’09 per ‘A single man’. Il trionfo arrivò l’anno dopo: Oscar per ‘Il discorso del re’.