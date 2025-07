Cinema: “Strane Creature – I corsi”, dal 13 settembre al 4 ottobre alla SOMS del Cristo

Da una costola della rassegna “Torneremo ancora”, organizzata dall’Associazione di cultura cinematografica e umanistica’ La Voce della Luna’ di Alessandria, in collaborazione con il Cineplex Moderno di Spinetta Marengo, nasce “Strane creature! – I corsi”, un ciclo di 4 approfondimenti tematici condotti da critici e saggisti di cinema. Dai vampiri ai freaks, dagli ultracorpi agli eccentrici e spesso diabolici esponenti della razza umana, un focus realizzato da esperti del linguaggio e della storia della settima arte sul concetto di “strano”, deforme, in apparenza diverso da ciò che noi siamo (o riteniamo di essere), come in uno specchio deformante che, in realtà, racconta molto di paure e zone d’ombra che appartengono sia all’individuo che alla società.

Programma e calendario – Sabato 13 settembre: “Principi e regine della notte: succhiasangue famelici, seduttori e dannati” (rel. Sergio Grega);

Sabato 20 settembre: “Non aprite quella porta! Quando la società fa paura” (rel. Barbara Rossi);

Sabato 27 settembre: “Ultracorpi, mutazioni, surrogati: percorsi nel cinema sci-fi e horror” (rel. Marta Malatesta);

Sabato 4 ottobre: “Deformità attraenti: Freaks, geeks e altre strane creature” (rel. Valentino Saccà).

Orario: dalle 15 alle17 – Luogo: SOMS Cristo, C.so Acqui 158, Alessandria. Posti limitati.

Prenotazioni: entro sabato 6 settembre 2025, con mail a: [email protected]