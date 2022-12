Ospedale di Alessandria: nuova ‘Unit Disease’ dedicata alla ricerca in Geriatria e Gerontologia

E’ stata avviata all’interno del DAIRI una nuova ‘Unit Disease’ (gruppo di studio sulla malattia) dedicata alla ricerca in Geriatria e Gerontologia .

Coordinata da Aldo Bellora, Direttore di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, si pone 3 obiettivi:

1 – promuovere e sviluppare la ricerca traslazionale sulle patologie dell’anziano.

– promuovere e sviluppare la ricerca traslazionale sulle patologie dell’anziano. 2 – potenziare la ricerca clinico-assistenziale.

– potenziare la ricerca clinico-assistenziale. 3 – potenziare le attività con una rete di collaborazione con altri enti.

La ricerca

Tra gli ambiti di ricerca di questa nuova unità vi sono gli aspetti biologici dell’invecchiamento, lo sviluppo di modelli organizzativi per la presa in carico del paziente anziano, gli aspetti psicologici e sociali dell’invecchiamento, la cronicità e la fragilità, nonché l’applicazione delle Medical Humanities e in particolare della medicina narrativa nella pratica clinica.

Gli studi

La Unit ha già alcuni studi attivi: uno dedicato alla valutazione dell’efficacia della riabilitazione precoce nei pazienti post intervento cardiochirurgico o TAVI con età superiore ai 75 anni, uno sull’identificazione di patologie con possibile componente ambientale e uno dedicato alla cultura come cura nella formazione degli operatori sanitari. Sono poi attivi un progetto di valutazione neurocognitiva per malati di Alzheimer e degenze correlate, un progetto di implementazione di una Unità di Cure Intensive Geriatriche, uno sul miglioramento dei processi di dimissione e presa in carico sul territorio dei pazienti cronici, infine un progetto sperimentale sui trattamenti psico-educativi e psicosociali delle demenze.