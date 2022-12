Domani, martedì 13 dicembre, alle ore 18 verrà inaugurata l’esposizione de “Il Triangolo nero” 1987-2020′ presso le Sale Storiche della Biblioteca Civica “Francesca Calvo”.

La storia

Sono passati 35 anni dalla nascita dell’Associazione Culturale “Il Triangolo Nero” e la longevità espositiva è andata di pari passo alla assoluta indipendenza da ogni condizionamento. Libertà fondata sull’autofinanziamento che avviene grazie a una ‘tessera associativa’ che prevede come dono annuale, a chi la sottoscrive, un’opera di grafica quasi sempre di natura incisoria o xilografica.

Le opere

A tutt’oggi sono circa 160 le opere prodotte esposte nello spazio di Corso Cento Cannoni 16. La tiratura di queste opere di grafica raramente ha superato i 30 pezzi e quasi sempre sono stati stampati su fogli 35 x 25 cm.

Questo insieme di opere rappresenta uno spaccato di notevole qualità esecutiva, sia per il valore degli artisti che per le buone risultanze di una stampa al torchio accurata.

La scelta delle opere esposte in biblioteca ha seguito, come criterio base, l’inclusione di molti artisti non-alessandrini, soprattutto per far conoscere aspetti e tipologie incisorie non frequentemente visibili nella nostra città e riservando un secondo capitolo espositivo ai molti artisti del nostro territorio che molto hanno contribuito al sostegno dell’Associazione.

INFO

Ingresso libero. Mostra aperta al pubblico fino al 10 febbraio 2023.

Orari: da lun a ven 8.30/13.00; mar e gio 14/18.

[email protected]