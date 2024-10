‘Manu’ Falleti testimonial di Prevenzione Serena con la partnership ASL-Fondazione CRAL

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano, spiega così l’iniziativa: “Il nostro ente, che da sempre si distingue per una spiccata sensibilità al tema della prevenzione, ha avviato una collaborazione con ASL AL per informare la popolazione sulla promozione della salute con l’iniziativa ‘Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa’, area di intervento in cui la Fondazione e a cui, ogni anno, destina ingenti somme. L’attenzione maggiore viene rivolta alla prevenzione dei tumori, seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari. Non è possibile scongiurare del tutto il rischio, ma la prevenzione è certamente uno dei metodi più sicuri per difendersi, anticipando la diagnosi e curandosi nella fase iniziale. È questo l’obiettivo della partnership stabilita con ASL AL che, quest’anno, si avvale della presenza di una nostra famosa concittadina, la tennista Emanuela Falleti che ringrazio per la sua preziosa testimonianza“.

La partnership tra la tennista e ASL AL non è nata sui campi di gioco. Manu ha scoperto il programma di prevenzione quando, un giorno d’autunno 2020, ricevette la lettera di convocazione per il ‘pap test’. Lettera che quotidianamente molte donne in Piemonte ricevono per individuare le anomalie del collo dell’utero grazie ad un semplice esame. Prevenzione Serena è un programma di screening gratuito che, tramite 3 tipi di indagine, consente la diagnosi precoce di alcune forme di tumore: 1) pap test; 2) mammografia; analisi del sangue occulto.

Proprio quello che è accaduto a Emanuela Falleti che, come narra nel libro autobiografico “Manu”, in seguito alla diagnosi scaturita da quell’invito, ha potuto combattere il nemico silenzioso che stava facendosi strada nel suo corpo e vincere, dopo un intervento importante ed una lunga convalescenza, quella che ha definito ‘la partita più importante’.