Tre teatri in città per la stagione 24-25 del Comune di Alessandria

Il Comune di Alessandria ha presentato la Stagione Comunale 2024/2025, in collaborazione con ‘Piemonte dal Vivo’ e ‘ASM Costruire Insieme’, con il supporto di ‘Alexala’ e la partecipazione di ‘Alegas Gruppo Iren’. Un viaggio tra letteratura e vita quotidiana, fatto di 10 spettacoli (6 in abbonamento + 4 Off) distribuiti su 3 sale cittadine.

Il cartellone ’24/’25 offrirà una varietà di spettacoli pensati per coinvolgere e appassionare un pubblico eterogeneo, spaziando da adattamenti di grandi classici a storie di profonda attualità. Si comincerà il 19 dicembre con “Oliva Denaro”, tratto dal romanzo di Viola Ardone. Protagonista dello spettacolo sarà Ambra Angiolini, sarà diretta da Giorgio Gallione, offrendo al pubblico un’intensa riflessione sul ruolo delle donne in società e il coraggio di opporsi alle convenzioni.

L’ingresso del Teatro Alessandrino: ospiterà 6 spettacoli

LE PAROLE DEL SINDACO GIORGIO ABONANTE: “La stagione di prosa ripropone la formula adottata con successo negli anni scorsi, con produzioni nazionali, attori e registi di grande fama, affiancati a spettacoli delle compagnie teatrali alessandrine. Stili, scelte artistiche e repertori diversi per un programma articolato su 3 sale teatrali (Alessandrino, San Francesco e Ambra), che comprende anche la rassegna “Puck” per la scuola dell’infanzia e il ciclo primario e secondaria primo grado e le “Domeniche a teatro” con le famiglie. Prosegue, con l’attiva collaborazione di tanti insegnanti, il percorso formativo “I mestieri del teatro” e “I mestieri del Cinema”, condotto con grande professionalità dagli operatori teatrali alessandrini e da Torino Piemonte Film Commission. Consentendo ai ragazzi di conoscere da vicino l’affascinante mondo del teatro, si creano i presupposti per il futuro pubblico del nuovo Teatro Comunale. Confermati i biglietti a 5 euro per studenti, giovani e anziani, perché il teatro deve essere di tutti e per tutti”.

INFO BIGLIETTI – Abbonamenti per i 6 spettacoli principali disponibili da lunedì 28 ottobre 2024 presso la biglietteria del Teatro Alessandrino: acquisto online su www.teatroalessandrino.it e su TicketOne. Abbonamenti per studenti in vendita solo in biglietteria.

Biglietti singoli in vendita dall’11 novembre 2024: da €23 (intero in platea) a €5 (ridotto studenti), acquistabili in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 17.

SEGMENTO OFF – Biglietti acquistabili per ciascuno spettacolo presso il Teatro San Francesco e il Teatro Ambra.

Previste agevolazioni per studenti e insegnanti.