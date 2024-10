“La malattia dell’ostrica” al Teatro Vasconi di Spigno, venerdì 25 ottobre alle 21

Il Teatro nelle Valli Bormida è lieto di presentare Claudio Morici con il suo spettacolo “La malattia dell’ostrica”, in programma venerdì 25 ottobre 2024, alle ore 21:00 presso il Teatro Franco Vasconi di Spigno Monferrato.

“La malattia dell’ostrica” è uno spettacolo ironico e profondo, che offre una riflessione originale sulla condizione degli scrittori e sul lato oscuro del processo creativo. In questo monologo coinvolgente e divertente, Morici porta il pubblico a esplorare con leggerezza temi come la solitudine, l’ossessione per la scrittura e l’incessante ricerca di approvazione. Con il suo stile inconfondibile, Morici unisce narrazione, stand-up comedy e una sottile introspezione, regalando un’esperienza teatrale che fa riflettere e sorridere allo stesso tempo.

Doppio appuntamento con Claudio Morici

Oltre alla performance di venerdì 25 ottobre, giovedì 24 alle 19, Morici sarà ospite della Biblioteca di Cortemilia, nell’ambito del progetto “Dal palco alla pagina”. L’ingresso è gratuito e rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire il dietro le quinte del suo spettacolo e confrontarsi con l’autore in un contesto più intimo e letterario.

INFO E PRENOTAZIONI – telefono 389-0576711; email: [email protected]. Posti limitati.

Biglietti – Intero € 15 – Ridotto € 13 (under 25, over 65, convenzionati).

Acquistabili online al seguente link: Mailticket.

CREDITI – La rassegna è realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito ed è sostenuta dalla Banca CR Asti. Teatro nelle Valli Bormida – ReteTeatri – www.rete-teatri.it – www.teatronellevalli.it