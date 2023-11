A farne parte la Chirurgia Generale con il Centro di Chirurgia della Tiroide

La Struttura di Chirurgia Generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria è stata accreditata dalla Società Italiana Unitaria di Endocrinochirurgia (SIUEC) in qualità di Centro di Riferimento di Chirurgia della Tiroide, il cui referente è il dirigente medico Marco Lodin.

La SIUEC

Annovera endocrino-chirurghi e chirurghi generali che si occupano, con particolare impegno, di standardizzare la patologia chirurgica della tiroide, delle paratiroidi, del surrene, del pancreas e dei tumori neuro-endocrini. Tale riconoscimento costituisce una conferma dell’accreditamento già conferito da parte dell’UEC (Club delle Unità delle Endocrinochirurgie) alla Divisione di Chirurgia Generale alcuni anni fa.

Le parole

Spiega il primario Marco Lodin: “È motivo di orgoglio e soddisfazione ricevere questo riconoscimento, non solo per il numero di interventi effettuati, ma anche per la qualità delle prestazioni sanitarie e dei risultati, il funzionamento dell’ospedale per diagnosi, trattamento e cura delle patologie endocrine”.

“Questo accreditamento – ha proseguito ancora Lodin – certifica le competenze sempre più complesse maturate in questi anni, premiando un lungo lavoro. Auspicio personale e dell’Azienda è che questo sia soltanto un primo traguardo, affinché si possa erogare un numero di prestazioni adeguato alla crescente richiesta del territorio, mantenendo sempre elevati gli standard qualitativi”.