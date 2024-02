La Regione si colora di rosa al fianco di ‘Andos’

“Il Consiglio regionale del Piemonte continua a essere al fianco di Andos, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, in questa battaglia a oltranza. Anche in Italia, purtroppo, vi è un continuo aumento dell’incidenza delle nuove diagnosi di tumore nelle donne (circa +0,9 % ogni anno). Allo stesso tempo oggi si muore meno che in passato. La mortalità negli ultimi anni fa registrare un calo significativo: circa 9 donne su 10 (87%) sono vive dopo 5 anni dalla diagnosi di tumore mammario e 8 su 10 (80%) lo sono a 10 anni dalla diagnosi. Tanti passi avanti si sono mossi, quindi, grazie soprattutto al vostro impegno, alla vostra determinazione e coraggio. Insieme non possiamo permetterci di rallentare e desistere. Investire nella ricerca ha permesso alla medicina di ottenere continui progressi: con acquisti di apparecchiature diagnostiche di ultima generazione, accrescendo la sensibilizzazione alla prevenzione con controlli per diagnosi più precoci. Al momento queste sono le uniche azioni più efficaci per contrastare e limitare questa patologia che fa ancora tanto male”.

Così Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale, ha commentato il lancio della campagna ‘La Regione si Colora di Rosa 2024′, rivolta alla promozione dei programmi di screening e alla prevenzione del tumore al seno, presentata lunedì 5 febbraio al Grattacielo della Regione Piemonte, in occasione della Giornata internazionale della lotta contri i tumori.