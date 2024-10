La nuova ambulanza della Croce Verde di Alessandria è stata inaugurata ieri mattina,, nel cortile di Palatium Vetus, alla presenza delle autorità cittadine, dei medici e dei volontari. L’automezzo, acquistato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, è allestito per il trasporto medico assistito di neonati pre-termine o neonati affetti da particolari patologie. Lavorerà 24 ore su 24 con l’Ospedale di Alessandria nell’ambito del servizio STEN (Servizio Trasporto Emergenza Neonatale).

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano: “Abbiamo deciso di donare questa ambulanza attrezzata per il trasporto neonatale rispondendo a una precisa esigenza del territorio. Il trasporto neonatale è cruciale per garantire interventi tempestivi e appropriati per i neonati che necessitano di cure specializzate, ma anche di strumentazioni adeguate che tengano conto delle dimensioni e della delicatezza di tali pazienti. Inoltre, l’automezzo sarà utilizzato per il trasporto di neonati da tutti gli ospedali delle province di Alessandria e di Asti e siamo lieti di rendere questo servizio sempre più efficiente, a fianco degli operatori sanitari e delle famiglie che si trovano ad affrontare situazioni delicate dopo la nascita dei propri figli. L’autoambulanza, proprio per la specificità degli interventi che effettuerà, è dotata di un allestimento che prevede un piano ammortizzato autolivellante destinato ad ospitare la termoculla, un doppio impianto di ossigeno e aria medicale e apparecchiature elettromedicali specifiche, in grado di supportare le funzioni vitali di neonati di peso inferiore ai 1.500 grammi e/o di età gestazionale inferiore alle 32 settimane”.