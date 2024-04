Inaugurati i murales della nuova sede DAIRI, eseguiti da Lele Gastini

Sono stati inaugurati giovedì scorso , al 2° piano del palazzo uffici amministrativi ospedalieri di Via Santa Caterina da Siena, i murales della nuova sede del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) , diretto dal dott. Antonio Maconi, e del DAIRI Regionale , Dipartimento che coordina la ricerca regionale di Azienda Zero.

I murales

Realizzati dall’illustratore Lele Gastini, rappresentano alcune scene generiche di ricerca, nonché 8 parole chiave che identificano il Dipartimento: innovazione, integrazione, organizzazione, progresso, network, sfida, consapevolezza, realtà. Parole che sono, in realtà, quelle condivise nella plenaria del DAIRI dell’8 settembre scorso, da cui è scaturito il manifesto delle attività.

La collaborazione con Lele Gastini, illustratore freelance e creativo di Alessandria che, nonostante la giovane età, ha già esposto i suoi lavori in tutto il mondo, prosegue da diversi anni. L’impegno di accompagnare l’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria e il DAIRI prese il via nel 2021 col progetto “Le parole della ricerca”.

I commenti

Così Annalisa Roveta, Responsabile dei Laboratori di Ricerca DAIRI: “Ci sembrava giusto valorizzare questi bellissimi murales in un momento condiviso con la comunità, gli sponsor e i donatori. Un’occasione per conoscere i ricercatori e i giovani che stanno usufruendo delle borse di studio finanziate dai sostenitori di Solidal per la Ricerca e scoprire i locali in cui ogni giorno prende forma la ricerca”.

L’illustratore Lele Gastini spega: “I murales si sviluppano in due corridoi della sede DAIRI e sono stati realizzati con diverse tonalità di blu. Scelta un po’ inedita per me che, solitamente, uso bianco e nero. Ho messo al centro la ricerca e l’innovazione, attraverso le icone e le parole che simboleggiano queste attività, ma anche rappresentando le persone che le svolgono quotidianamente, soprattutto la figura della donna ricercatrice”.