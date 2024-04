Da oggi, lunedì 15 aprile 2024 , secondo il calendario Inail, è aperta la procedura informatica per compilare le domande di richiesta dei contributi per progetti di miglioramento di salute e sicurezza dei lavoratori agricoli.

I fondi sosterranno l’acquisto, da parte di micro e piccole imprese agricole, di nuovi e innovativi macchinari per abbattere le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità e ridurre il livello di rumorosità o i rischi di infortuni.

Le risorse

Quanto stanziato dall’Inail verrà ripartito per regioni e province autonome e per assi di finanziamento. L’Asse di finanziamento 5, stanziamento 90 milioni €, è riservato ai progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

Il finanziamento a fondo perduto per l’ l’Asse 5 è del 65% per tutte le imprese agricole (70 milioni) e dell’80% per i giovani agricoltori di età pari a 41 anni non compiuti (20 milioni). Il requisito è considerato valido anche nel caso di società con 2 soli soci di cui uno solo non abbia compiuto 41 anni. L’importo del finanziamento va da un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro.