Estate: sono tornati i treni diretti per la riviera romagnola da Torino, Asti e Alessandria

Anche nell’estate 2025 è possibile raggiungere comodamente la Riviera romagnola partendo dal Piemonte e senza cambiare treno. Da ieri, domenica 15 giugno, sono ripartiti i “Regionali del Mare”, grazie ad un accordo fra le regioni Piemonte ed Emilia-Romagna, con collegamenti diretti verso le località balneari più amate: Rimini, Riccione, Miramare, Misano Adriatico e Cattolica.

Il servizio è attivo il sabato e la domenica con 4 corse giornaliere: partenza da Torino Porta Nuova alle 6.20 e alle 7.00, con fermate ad Asti, Alessandria e Voghera, e arrivo in Riviera per l’ora di pranzo (Pesaro ore 12.02 e 12.29). Le corse di ritorno sono programmate con arrivo a Torino entro le 20.45 e le 21.15. Gli orari completi sono consultabili sul sito di Trenitalia.

Il servizio sarà effettuato con treni Rock a doppio piano da 600 posti, dotati di spazi per biciclette, prese elettriche, area bagagli e dispositivi di ricarica per mezzi elettrici. Una scelta all’insegna della sostenibilità: i convogli consumano il 30% di energia in meno rispetto ai modelli precedenti e sono realizzati per il 97% con materiali riciclabili.

Nel 2024 sono stati oltre 95.000 i passeggeri che hanno scelto questo servizio, di cui quasi 14.000 in partenza dal Piemonte. Numeri che confermano il successo dell’iniziativa e l’importanza strategica di proseguire, rafforzare e migliorare la collaborazione tra Regioni per offrire un trasporto pubblico sempre più utile e integrato.