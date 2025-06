Favignana: i Carabinieri salvano 4 tartarughe Caretta-Caretta

FAVIGNANA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Nel corso di un servizio di pattugliamento nel tratto di mare tra Marettimo e Favignana, i militari del battello dei carabinieri di stanza nell’isola maggiore e il Comandante del locale Stazione, nonostante la scarsa visibilità per la fitta nebbia, hanno avvistato 4 esemplari di tartaruga della specie protetta Caretta-Caretta in evidente stato difficoltà, in quanto incapaci di immergersi per la verosimile ingestione di plastica. I militari, imbarcate le tartarughe sul battello, le trasportavano a Favignana, affidandole alle cure del personale veterinario specializzato dell’Area Marina Protetta del Comune delle Egadi. Dopo la visita e la pesatura, i rettili venivano sottoposti a cura naturale che consentiva l’espulsione delle plastiche ingerite. Tornate in buona salute, le tartarughe verranno restituite al loro habitat naturale.tvi/mca3 (Fonte video: Carabinieri di Trapani)

