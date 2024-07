Gastroenterologia Pediatrica, gruppo di studio nazionale per la diffusione delle “best practice”

È Enrico Felici, direttore della Pediatria e DEA Pediatrico dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, il responsabile del neo costituito Gruppo di Studio per la diffusione delle “best practice” in Gastroenterologia Pediatrica nelle Pediatrie ospedaliere e nella Pediatria del territorio.

Un progetto della Società Italiana di Gastroenterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica (SIGENP) che ha come obiettivo principale quello di diffondere e implementare le migliori pratiche cliniche, garantendo un’assistenza medica di alta qualità per i pazienti pediatrici affetti da patologie gastroenterologiche.

Spiega il dottor Felici: “Attraverso una maggiore collaborazione e coordinamento tra diverse realtà regionali , ci proponiamo di garantire un’assistenza medica integrata e di alta qualità per tutti i pazienti pediatrici con patologie gastroenterologiche. In particolare, lavoreremo attraverso indagini conoscitive su vari temi a livello nazionale, per poi proporre azioni correttive e valutare l’impatto di queste correzioni”.

Il progetto si concentra principalmente su alcuni punti fondamentali quali la promozione di percorsi assistenziali integrati, lo sviluppo di Piani Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA), la collaborazione, la formazione e la promozione della ricerca in ambito gastroenterologico pediatrico.

E proprio su quest’ultimo aspetto, il Gruppo di Studio sosterrà e promuoverà la partecipazione congiunta a progetti di ricerca multicentrici e allo sviluppo di iniziative di ricerca innovative, promosse dalle varie Aree SIGENP. Mentre, in ambito formativo, saranno organizzati corsi, webinar e altre iniziative nelle diverse Regioni italiane, con opportunità di aggiornamento professionale e di condivisione delle migliori pratiche cliniche.