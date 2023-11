Festa del Vino del Monferrato Unesco a Casale: raccolti 22.686 euro per la ricerca del Dairi

Con il ricavato di ‘piatto e bottiglia della ricerca’, Pro Loco e Produttori vitivinicoli permetteranno di attivare a Casale una borsa di studio sulle patologie ambientali.

Con lo slogan “Sostenere la ricerca non è mai stato così facile!” Solidal per la Ricerca e il DAIRI avevano lanciato l’iniziativa che ha visto la piena disponibilità della Città di Casale Monferrato, con Pro Loco e Produttori. Quest’ultimi, dopo aver individuato un ‘Piatto della Ricerca’ e una ‘Bottiglia della Ricerca’ tra le loro proposte, hanno donato parte del ricavato a Solidal per la Ricerca, raggiungendo i 22.686 euro . Ma non è ancora finita, vito che mancano una manciata di bonifici e la cifra potrebbe salire.

I fondi raccolti saranno utilizzati per attivare una borsa di studio annuale, finalizzata ad approfondire le conoscenze sulle patologie ambientali. L’assegnatario della borsa farà parte del team multidisciplinare di professionisti che si occuperanno di ricerca pre-clinica, clinica ed epidemiologica, interfacciandosi anche con i pazienti.

Le parole

Sottolinea il sindaco Federico Riboldi: “Abbiamo sostenuto questa sinergia con il DAIRI, in un contesto collaborativo con la Città di Casale e con la Festa del Vino. Le somme raccolte sono un risultato eccezionale e la risposta degli attori locali è stata esemplare, mostrando una sensibilità che può diventare una straordinaria leva di crescita culturale ed economica per tutto il territorio”.