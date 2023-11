Proseguono i corsi di formazione gratuita pensati per le rendere le imprese più competitive, aggiornate ed informate. Il progetto, realizzato nell’ambito del DUC, il Distretto Urbano del Commercio della Città di Alessandria in cui convergono, sulla base di un Protocollo d’Intesa, il Comune di Alessandria unitamente a Confcommercio e Confesercenti, prevede incontri tematici in cui verranno trattati in maniera approfondita alcuni argomenti con senso pratico.

Per partecipare ai corsi iscriversi a questo link: https://docs.google.com/forms/d/1Z1BMkNgIEVvvpUr0NbmT0eAXAK8PtkQIeHJA5nZHmvU/viewform?edit_

6 Novembre 2023 – Dalle ore 13.30 alle ore 15.30, presso l’En.A.I.P. in piazza Santa Maria di Castello 9 – Alessandria

INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA: “concetti di base: hardware, software, sistema operativo. Navigazione su Internet: utilizzo di browser, ricerca online e sicurezza di base”.

8 novembre 2023 – Dalle ore 13.30 alle ore 15.30 – Piazza Santa Maria di Castello n. 9. En.A.I.P. – Alessandria

COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA: “uso efficace della posta elettronica – creazione di account, invio e ricezione di email. Organizzazione delle email: cartelle, filtri e spam”.

13 novembre 2023 – Dalle ore 13.30 alle ore 15.30 – Piazza Santa Maria di Castello n. 9. En.A.I.P. – Alessandria

MICROSOFT OFFICE SUITE: “introduzione a Microsoft Office: Word, Excel e PowerPoint. Utilizzo di Word per la creazione di documenti e modelli per le attività commerciali. Fogli di calcolo Excel per la gestione delle finanze e la creazione di grafici. Presentazioni con PowerPoint per comunicare in modo efficace con i clienti”.

15 novembre 2023 – Dalle ore 13.30 alle ore 15.30 – Piazza Santa Maria di Castello n. 9. En.A.I.P. – Alessandria

UTILIZZO DELLE APPLICAZIONI PER LA GESTIONE AZIENDALE: “introduzione ai software di contabilità e gestione finanziaria. Strumenti di gestione dell’inventario e delle scorte. Applicazioni di gestione dei clienti e CRM (Customer Relationship Management)”.

20 novembre 2023 – Dalle ore 13.30 alle ore 15.30 – Via Vochieri n. 58 – Sala Castellani CCIAA Alessandria – Asti

SICUREZZA INFORMATICA E PRIVACY: “principi fondamentali di sicurezza informatica per proteggere i dati aziendali. Protezione dalle minacce informatiche comuni: virus, malware, phishing. Gestione della privacy dei clienti e conformità alle leggi sulla protezione dei dati”.

22 novembre 2023 – Dalle ore 13.30 alle ore 15.30 – Via Vochieri n. 58 – Sala Castellani CCIAA Alessandria – Asti

STRUMENTI AVANZATI PER IL COMMERCIO ELETTRONICO: “introduzione al commercio elettronico – piattaforme e soluzioni di pagamento online. Strategie di vendita online: promozioni, sconti e fidelizzazione dei clienti”.

27 novembre 2023 – Dalle ore 13.30 alle ore 15.30 – Via Vochieri n. 58 – Sala Castellani CCIAA Alessandria – Asti

OTTIMIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA: “ottimizzazione delle prestazioni del computer e risoluzione dei problemi comuni. Backup e protezione dei dati aziendali. Revisione finale del corso e domande”.