Il Comune di Alessandria rende noto che dalle ore 8 di lunedì 6 novembre alle ore 18 di giovedì 7 dicembre, a Spinetta Marengo, sarà previsto il divieto di fermata, con rimozione forzata, e di transito in via Genova, in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario, nel tratto compreso tra via Perfumo e via Levata.

Il traffico sarà deviato in via Genova, via Perfumo, via Frugarolo, via Levata.

Inoltre, negli stessi orari, dalle ore 8 del 6 novembre alle ore 18 del 7 dicembre, il divieto di fermata, con rimozione forzata, interesserà queste vie:

via Levata , nel tratto compreso tra i numeri civici 10 e 52/c, lato sinistro rispetto al senso di marcia da via Genova a via Frugarolo (numeri pari),

via Perfumo, lato destro rispetto al senso di marcia da via Genova a via Frugarolo

Piazza Giovanni Maino, per l'allestimento del cantiere.

Contemporaneamente è sospeso il divieto di transito ai mezzi di massa complessiva superiori alle 3,5 tonnellate in via Levata e in via Frugarolo.