Lavoro: Ecogest ricerca 50 collaboratori in tutta Italia

L’azienda ravennate, leader nel settore della manutenzione del verde sulle infrastrutture stradali, è alla ricerca di personale specializzato con l’apertura delle selezioni per 50 posti su tutto il territorio nazionale. Nel dettaglio, la ricerca è rivolta alle seguenti figure professionali: 30 operai in possesso di patente B – 10 trattoristi con idonea abilitazione – 5 autisti con patente C e CQC – 3 escavatoristi.

Le opportunità di lavoro riguardano Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio e Abruzzo.

INFO – inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail: [email protected]

Ai candidati è richiesta disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. In caso di lavoro fuori sede, l’azienda garantisce vitto, alloggio e rientri periodici, con modalità da concordare.

Per conoscere nel dettaglio le attività dell’azienda e la dislocazione dei cantieri, collegarsi al sito www.ecogestspa.com