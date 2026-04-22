Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Lavoro: Ecogest ricerca 50 collaboratori in tutta Italia

DiRaimondo Bovone

Apr 22, 2026 , , , , , ,

L’azienda ravennate, leader nel settore della manutenzione del verde sulle infrastrutture stradali, è alla ricerca di personale specializzato con l’apertura delle selezioni per 50 posti su tutto il territorio nazionale. Nel dettaglio, la ricerca è rivolta alle seguenti figure professionali: 30 operai in possesso di patente B – 10 trattoristi con idonea abilitazione – 5 autisti con patente C e CQC – 3 escavatoristi.
Le opportunità di lavoro riguardano Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio e Abruzzo.
INFO – inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail: [email protected]

Ai candidati è richiesta disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. In caso di lavoro fuori sede, l’azienda garantisce vitto, alloggio e rientri periodici, con modalità da concordare.
Per conoscere nel dettaglio le attività dell’azienda e la dislocazione dei cantieri, collegarsi al sito www.ecogestspa.com

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 22 aprile: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Apr 21, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Honorati Bianchi (Cdp) a Berlino “Nuovi strumenti per spingere l’export”

Apr 21, 2026
IN EVIDENZA

Design Week di Milano, Thorel “Chiesto a giovani designer la prossima Fiat”

Apr 21, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Lavoro: Ecogest ricerca 50 collaboratori in tutta Italia

Apr 22, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Meloni “Solerte propagandista di regime non può impartire lezioni”

Apr 22, 2026
TOP NEWS

Trump estende cessate il fuoco fino a presentazione proposta Iran

Apr 22, 2026
TOP NEWS

Inter in finale di Coppa Italia, Como piegato 3-2 in rimonta

Apr 22, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x