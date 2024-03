In occasione della Giornata internazionale della donna , venerdì 8 marzo , Solidal per la Ricerca e Fuga di Sapori organizzano l’evento dal titolo “Il ruolo delle donne nella ricerca e nelle professioni sanitarie”.

Sarà l’occasione per soffermarsi sulle “sfide di oggi e le conquiste negli anni all’insegna della parità di genere” attraverso gli interventi di 3 ricercatrici dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

Domani, dalle ore 16,30 al Fuga di Sapori Bistrò , in piazza don Soria, racconteranno la loro esperienza Valentina Pizzo , Biologa della Microbiologia e Laboratorio di Sequenziamento DAIRI AOU AL, Elisabetta Ferrero , Coordinatrice infermieristica del Day Hospital Onco – ematologico AOU AL, e Serena Penpa , Coordinatrice della Ricerca del DAIRI AOU AL.

Ad intervistarle sarà il giornalista e vice direttore de Il Piccolo, Marcello Feola .

Le parole

Così Annalisa Roveta , responsabile dei Laboratori di Ricerca integrati DAIRI: “L’8 marzo è l’occasione per rimarcare il ruolo delle donne nella ricerca e, più in generale, in sanità. È per questo motivo che venerdì saranno tre figure professionali diverse, ma assolutamente sinergiche, a portare la propria testimonianza. Un racconto che si soffermerà non solo strettamente sulle loro attività, ma anche sull’essere donna nel mondo del lavoro e nell’attuale società”.

Carmine Falanga , Presidente della cooperativa sociale Idee in Fuga, sottolineato: “L’Azienda Ospedaliero-Universitaria è parte integrante della comunità alessandrina e, data la nostra vicinanza “fisica”, ne riconosciamo il valore insostituibile, così come quello delle donne nella ricerca, cura e assistenza. Nonostante operiamo in un carcere maschile, promuoviamo attivamente la parità di genere e ci impegniamo a creare un ambiente inclusivo, dove le donne possano essere riconosciute per il loro talento e la loro professionalità . Siamo fermamente convinti che investire nelle donne non solo porterà a risultati più solidi, ma contribuirà anche a costruire un futuro più equo e prospero per tutti”.

Solidal per la Ricerca e Fuga di Sapori proseguiranno anche per il 2024 la loro collaborazione con parte del ricavato della vendita di La Brigantella, la crema spalmabile realizzata con nocciole Piemontesi e il cuore di caffè Lazzarelle, devoluto proprio alla ricerca sviluppata dal DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione.