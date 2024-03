Giornata mondiale contro l’obesità: essenziale l’educazione alimentare

Il 4 marzo è si è celebrata la Giornata Mondiale contro l’Obesità e il presidente CNA Piemonte, Giovanni Genovesio, ha voluto sottolineare l’ importanza cruciale dell’educazione alimentare nella lotta contro l’obesità. La giornata, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica su quella che ormai è una epidemia globale, offre l’opportunità di riflettere su come le scelte alimentari influenzano la nostra salute.

Le parole

Così Genovesio: “L’educazione alimentare è la chiave per combattere l’obesità e promuovere uno stile di vita sano. Come rappresentante del settore ristorazione ho la responsabilità sociale di offrire opzioni alimentari equilibrate e di educare i clienti sull’importanza di una dieta sana. In questo senso è essenziale la qualità delle materie prime, tema che stiamo affrontando con le associazioni del mondo agricolo”.

E poi mette l’accento sulla collaborazione con nutrizionisti ed esperti di salute per sviluppare menù che siano non solo appaganti ma anche nutritivi: “Il nostro obiettivo è dimostrare che mangiare sano non significa rinunciare al piacere della tavola, ma può essere esperienza gustosa e gratificante”.

Educazione alimentare a scuola

Il presidente nazionale della ristorazione Genovesio ha poi messo in risalto il ruolo dell’educazione alimentare nelle scuole, sottolineando come l’abitudine a mangiare bene debba iniziare fin dalla giovane età, in modo da avere le basi per garantire il benessere delle future generazioni. Perché le scelte alimentari consapevoli si imparano da piccoli.

Fondamentale, quindi, affrontare efficacemente l’obesità e costruire una società più sana per tutti, partendo da una buona educazione alimentare.