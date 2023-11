Ospedale di Alessandria: uno studio sulla donazione di sangue e la percezione degli operatori sanitari

L’obiettivo dello studio attivato nella struttura di Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, diretta da Francesca Pollis , è valutare atteggiamenti e comportamenti degli operatori sanitari nei confronti della donazione di sangue .

I donatori

Sono fondamentali per soddisfare il fabbisogno di sangue in tutto il mondo: l’aumento delle malattie croniche e della popolazione, infatti, ha aumentato la necessità di emoderivati. L’unico metodo ad oggi disponibile per soddisfare questa crescente esigenza è quello di reperire donatori volontari sani nella comunità.

In Italia , dal 2019, il numero dei donatori di sangue ed emocomponenti è sceso di circa 1,8%, inasprendo un dato tendenziale che ha segnato un calo del 5% negli ultimi dieci anni (Ministero della Salute). A preoccupare maggiormente è l’invecchiamento progressivo della popolazione dei donatori, a cui non fa seguito un adeguato ricambio generazionale.

La fascia d’età dai 18 ai 45 anni rappresentava, 10 anni, fa il 63% del totale dei donatori italiani, mentre oggi è solo il 52%. Anche i più giovani tra i nuovi donatori sono diminuiti, dal 2012 ad oggi, di circa il 24%.

Ostacoli comuni alla donazione derivano da credenze e atteggiamenti sbagliati e dalla paura di donare il sangue. Per rispondere a questa esigenza nasce lo studio CODOSAOS sotto la guida dell’Unità di Ricerca delle Professioni Sanitarie, diretta da Tatiana Bolgeo, e che vede come Principal Investigator Graziella Peretti , Coordinatore Tecnico sanitario di laboratorio biomedico della Medicina Trasfusionale, in collaborazione con Denise Di Donna , infermiera della stessa struttura.

Lo studio

Vuole individuare le barriere che influenzano la donazione di sangue, promuovendo e diffondendo la cultura della donazione e incrementando il numero delle donazioni da parte degli operatori sanitari all’interno dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Per fare questo si è ricorsi ad un sondaggio che mira a indagare il livello di conoscenza e di atteggiamento sulla donazione di sangue degli operatori sanitari, che possono partecipare con un link o un QR code. Se motivati, gli operatori sanitari svolgono un ruolo importante nell’educazione alla donazione di sangue. Un professionista che dona crea un contributo concreto per la comunità e l’azienda in cui opera.

Info

