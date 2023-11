Oggi alle 18.30 parte la rassegna letteraria “Attenti a quei 3”: Chiara Montani presenta “Enigma Tiziano”

Oggi, venerdì 3 novembre, alle ore 18.30, presso la Soms di Corso Acqui 158 , in città, prenderà il via la rassegna letteraria in giallo “Attenti a quei tre” , nata dalla collaborazione tra l’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna, il Circolo Sardo, la Soms del Cristo e la libreria Ubik di Corso Roma 88, con il patrocinio del Comune di Alessandria.

Un ciclo di eventi dedicati alla letteratura gialla e noir , con particolare attenzione alla dimensione del femminile emergente tra le pagine e nell’impegno letterario delle autrici e degli autori in programma. I 3 appuntamenti, tutti a ingresso libero, saranno seguiti da un aperitivo al costo di 10 euro, per il quale è necessaria la prenotazione.

Il 1° incontro avrà come protagonista la scrittrice Chiara Montani con il suo ultimo libro “Enigma Tiziano” (Garzanti 2023), in dialogo con la scrittrice e critica cinematografica Barbara Rossi e la libraia Tamara Pinna.

Un aperitivo letterario per iniziare novembre con un mistero legato all’arte nell’Italia degli anni ’40 . Insieme ad Aida, e molti altri personaggi, scopriremo il lato artistico di un’Italia che fugge dalla guerra e cerca di salvare quante più opere d’arte possibile dai tedeschi e dalle bombe, mentre si fa strada il mistero di un quadro dall’autore ignoto e un tremendo segreto celato dietro ad esso.

Info

Telefono: 0131-974932