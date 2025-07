Coldiretti sul gran caldo: il verde urbano è fondamentale per affrontare il clima

Potenziare e riqualificare la presenza di verde urbano nelle città, con parchi e giardini, potrebbe permettere di abbassare le temperature medie di 1,5 gradi, con effetti benefici sulla salute delle persone e sulla vivibilità dei centri, oltre che sull’inquinamento. E’ quanto afferma Coldiretti Alessandria in merito agli effetti delle alte temperature che stanno interessando anche la provincia alessandrina dove le previsioni, in città, sono da bollino rosso, soprattutto per l’umidità percepita.

Il dato che deve far riflettere è 32,8 mq: ossia la superficie di verde urbano di cui dispone ogni abitante.

E’ necessario mettere a disposizione, nelle città, aree dove creare nuove ‘foreste urbane’, con lo scopo di aumentare le connessioni ecologiche locali, per ridurre le emissioni di CO2, migliorare la qualità dell’aria, favorire la biodiversità, ridurre le temperature e proteggere dalle ondate di calore eccezionali. Puntare sulla forestazione urbana potrebbe essere positivo anche dal punto di vista economico: secondo il CNR, 1 euro investito nel verde può produrre benefici da 1,3 a 3,07 euro.

LE PAROLE – Così il presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco: “La messa a dimora di nuovi alberi è fondamentale per affrontare l’emergenza climatica. Gli alberi, infatti, rinfrescano gli ambienti in cui si trovano grazie all’ombra che fanno e alla fotosintesi, diventando grandi condizionatori naturali. Un’area verde urbana di 1.500 mq raffredda di 1,5 gradi e propaga i suoi effetti a decine di metri di distanza”.

Così il direttore Roberto Bianco: “Il verde è importante perché migliora la qualità della vita nelle città. Ma la scelta delle piante non può essere guidata solo dal criterio di assorbimento dello smog: bisogna considerare la dimensione che raggiungerà da adulto, l’apparato radicale, il polline, la facilità di gestione e la resistenza agli inquinanti”.