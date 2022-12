Due tecnici di laboratorio dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria si sono aggiudicate il 5° posto al concorso internazionale organizzato dalla IFCC, l’International federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, in occasione del 70° anniversario.

Le vincitrici

Sono Maura Carrer del laboratorio di Patologia Clinica e Adriana Perna del laboratorio di Medicina Trasfusionale ad aver vinto il prestigioso riconoscimento, che ha visto premiare le opere d’arte a tema medicina di laboratorio e i laboratoristi giunte da tutto il mondo.

Come trasformare il lavoro in arte?

Con 7 fotografie molto suggestive le due partecipanti dell’AO AL ci sono riuscite, portandole a piazzarsi appena dopo alle colleghe di Uruguay, Singapore, Iran e Indonesia.

Già a partire dai titoli è chiara la capacità di rendere arte il proprio lavoro: ‘Scarpette rosse fanno di noi una famiglia’, ‘Trasparenze’, ‘Stormo di filtri’, ‘Trova la bellezza nel laboratorio’, ‘In the box’, ‘La vita appesa ad un filo’ e ‘Policromia piastrinica: dove il colore non fa la differenza’.

Il commento

“È stato emozionante e gratificante partecipare e arrivare a una posizione così alta della classifica in un concorso internazionale che ha visto presentare opere da colleghi di tutto il mondo”, hanno sottolineato Maura Carrer e Adriana Perna.