La Festa dei Vivi: alla RSA ‘Capra’ di Spinetta Marengo il 2 novembre celebrata la vita

Il 2 novembre, per tradizione, è il giorno del ricordo dei morti: si visitano cimiteri, si portano fiori, si pensa chi non c’è più. Alla RSA “Gigi e Teresio Capra” di Spinetta Marengo, gestita dal Gruppo Sereni Orizzonti, quest’anno si è scelto di guardare la ricorrenza da un’altra prospettiva: quella di chi la vita la sta ancora vivendo, ogni giorno, con tutta la sua energia.

Così è nata la Festa dei Vivi, un vero e proprio inno alla vita, all’allegria e alla socialità. L’idea alla base è semplice quanto bella: se è giusto ricordare chi ci ha lasciato, è altrettanto importante festeggiare chi c’è, e farlo nel modo più autentico possibile, con la musica, il canto e il ballo, le espressioni più immediate della vitalità.

Protagonisti della giornata sono stati gli ospiti del nucleo anziani e quelli del nucleo RAF, che hanno condiviso un pomeriggio pieno di sorrisi, voci e movimento. I più giovani si sono esibiti con un repertorio pensato per riportare gli ospiti indietro nel tempo, ai ricordi dell’infanzia. Tra le canzoni più apprezzate, ‘Fin che la barca va’, ‘Romagna mia’ e ‘Mazurka di periferia’, accompagnate da battiti di mani e passi di danza. Un incontro tra generazioni che ha dato alla ricorrenza una nuova accezione: non solo il momento della memoria, ma anche l’occasione per ricordarsi che la vita, ad ogni età, merita di essere celebrata.

La RSA ‘Gigi e Teresio Capra’ di Spinetta Marengo