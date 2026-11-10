Ucraina, Palazzo Chigi: “Il negoziato di Abu Dhabi tocca da vicino la sicurezza europea”

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia ha partecipato questa mattina ad Abu Dhabi, con il Consigliere per la sicurezza nazionale, Fabrizio Saggio, alla riunione di coordinamento con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, che ha preceduto l’avvio dei colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Ucraina e Russia. All’incontro hanno partecipato rappresentanti dell’Ucraina, dei Paesi E4 (Germania, Francia, Italia e Regno Unito), della NATO e dell’UE. Nel corso della riunione, l’Italia ha ribadito il pieno sostegno all’Ucraina, alla sua sovranità e integrità territoriale, nonchè agli sforzi degli Stati Uniti per riportare le parti al tavolo negoziale. Fonti di Palazzo Chigi evidenziano come il negoziato tocchi sempre più da vicino la sicurezza dell’intero continente. Molti elementi di un accordo complessivo dipendono da decisioni europee: garanzie di sicurezza, ricostruzione, sanzioni e percorso europeo dell’Ucraina. Per questo l’Europa deve parlare con una voce sola e dotarsi di un mandato chiaro e condiviso. E’ quanto il Presidente Meloni ha chiesto nella lettera indirizzata al Presidente Costa: discutere il tema in occasione del Consiglio europeo informale di Dublino, per arrivare a una decisione al Consiglio europeo di dicembre. Secondo fonti, Palazzo Chigi accoglie con favore la disponibilità di Costa a dare seguito alla richiesta e a portare avanti la questione.(ITALPRESS).

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