A Palazzo Ghilini il convegno del Lions ‘Valmadonna Valle delle Grazie’ sul welfare a 360°

Il welfare pubblico e privato, la previdenza, il volontariato e il ruolo delle associazioni nella società è stato il filo conduttore del convegno organizzato dal Lions Club Alessandria Valmadonna Valle delle Grazie a Palazzo Ghilini (sala consiglio) giovedì 5 novembre, riunendo competenze ed esperienze diverse per approfondire un tema di grande attualità.

Le relazioni hanno offerto spunti di riflessione sui diversi aspetti del welfare, evidenziando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, enti locali, servizi sociali, mondo sanitario, associazioni e realtà del volontariato. E’ emersa in modo evidente la consapevolezza che il welfare del futuro debba essere sempre più vicino ai cittadini, capace anche di prevenire il disagio.

L’incontro si è confermato un’importante occasione di informazione e sensibilizzazione, ribadendo che il benessere di una comunità nasce dalla capacità di fare rete, condividere competenze e non lasciare indietro nessuno. Proprio questa visione a 360° richiama la missione dei Lions: essere al servizio della comunità, promuovere la solidarietà e contribuire, attraverso iniziative concrete, al miglioramento della qualità della vita.

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