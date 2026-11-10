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Inquinamento luminoso, quando la luce disturba la salute

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Nov 10, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “L’alternanza tra luce e buio rappresenta il ritmo della vita: da quanto la Terra esiste, e quindi ruota su se stessa, lo stimolo alla vita di qualunque essere vivente nasce da questa alternanza. La luce arriva alla retina e prende un fascio particolare diretto fino all’ipotalamo; è come se fosse un interruttore, con la luce si sta svegli e attivi e con il buio ci si riposa o si dorme”. Lo ha detto Roberto Manfredini, professore ordinario di Medicina interna presso l’Università di Ferrara, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

mrc/gsl

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